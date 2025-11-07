Merz sieht Bewegung im Streit um Chiplieferanten Nexperia

Aktualisiert 07.11.2025 - 19:52 Uhr

Der Chip-Konflikt zwischen den Niederlanden und China um Nexperia hält die Autoindustrie in Atem. Nun deutet sich eine schnelle Lösung an.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH