Abschüsse von Wölfen sollen leichter werden

Veröffentlicht 07.11.2025 - 18:09 Uhr

Wölfe reißen trotz Zäunen und Hunden auch in Deutschland Tausende Weidetiere. Künftig sollen die Raubtiere leichter getötet werden können – doch Wolfstrophäen bleiben tabu.
