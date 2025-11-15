Papst Leo jetzt mit Rückennummer 14

Veröffentlicht 15.11.2025 - 15:33 Uhr

Das Oberhaupt der katholischen Kirche gibt einen Empfang für die Kinowelt. Ein prominenter Regisseur schenkt ihm ein Basketball-Trikot. Dabei ist Leo eigentlich Tennisfan.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH