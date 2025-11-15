  • Home
  • Sport
  • News
  • Ehrung: Recktenwald und Topf sind Para-Sportler des Jahres

Recktenwald und Topf sind Para-Sportler des Jahres

Veröffentlicht 15.11.2025 - 19:03 Uhr

Der Nachwuchs glänzt und wird für seine Erfolge belohnt: Bei der Ehrung zum Para-Sportler des Jahres 2025 ist keiner der Gekürten älter als 24 Jahre.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH