Titelverteidiger Deutschland scheitert vorzeitig bei U17-WM

Veröffentlicht 15.11.2025 - 17:57 Uhr

Für die deutschen U17-Fußballer ist die WM in Katar beendet. Der Titelverteidiger scheitert an Burkina Faso und verlässt das Turnier mit nur einem Sieg aus vier Spielen.
© dpa

