«Kunstkompass»: Gerhard Richter wichtigster Künstler

Aktualisiert 15.11.2025 - 10:53 Uhr

Er gilt als Ruhmesbarometer der Kunstwelt - der seit mehr als einem halben Jahrhundert erscheinende «Kunstkompass». An der Spitze steht seit 22 Jahren derselbe Name.
