  • Home
  • Sport
  • News
  • American Football: Haftstrafe droht: Ex-NFL-Star Brown in die USA ausgeliefert

Haftstrafe droht: Ex-NFL-Star Brown in die USA ausgeliefert

Veröffentlicht 07.11.2025 - 07:33 Uhr

Der ehemalige Footballstar Antonio Brown ist in die USA ausgeliefert worden. In Miami droht ihm eine Anklage wegen versuchten Mordes.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH