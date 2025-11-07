U21 statt Nationalteam: Bayern-Juwel Karl erstmals dabei

Veröffentlicht 07.11.2025 - 09:39 Uhr

Lennart Karl trumpft derzeit groß auf. Viele sehen ihn schon im Nationalteam. Doch erst einmal geht es für den 17-Jährigen in die U21.
© dpa

