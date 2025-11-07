Wann Resturlaub verfällt und wann nicht

Veröffentlicht 07.11.2025 - 11:30 Uhr

Noch Urlaubstage für 2025 übrig? Urlaubsanspruch erlischt nicht automatisch: Wann Arbeitgeber Beschäftigte warnen müssen – und welche Ausnahmen bei Krankheit oder Elternzeit gelten.
