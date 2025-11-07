100 Millionen und eigene Gesellschaft für Frauen-Bundesliga

Veröffentlicht 07.11.2025 - 14:27 Uhr

Der Deutsche Fußball-Bund bringt ein großes Projekt auf den Weg: Die Frauen-Bundesliga soll schon von der kommenden Saison an massiv gefördert werden. Und es kommt eine 3. Liga.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH