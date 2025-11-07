Kanzler unterstützt milliardenschweren Tropenwald-Fonds

Aktualisiert 07.11.2025 - 15:24 Uhr

«Tropenwälder für immer» – so nennt Brasiliens Präsident Lula seinen neuen Fonds. Ihr Erhalt soll belohnt werden. Auch Deutschland will sich beteiligen - Details bleiben aber unklar.
© dpa

