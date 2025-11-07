Conti-Abspaltung Aumovio bekommt Nexperia-Chips aus China

Aktualisiert 07.11.2025 - 14:13 Uhr

Der Autozulieferer Aumovio darf die umstrittenen Nexperia-Chips aus China nach Europa einführen. Kurz nach dem Börsengang ringt die Conti-Ausgründung um ihre Profitabilität.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH