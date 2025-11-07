Neues «Tatort»-Duo aus Kiel wächst zusammen

Veröffentlicht 07.11.2025 - 09:48 Uhr

Neues Team, frischer Wind: Warum Almila Bagriacik als Kieler Kommissarin Şahin jetzt mehr Kante zeigt. Und wie sich Karoline Schuch in den neuen Kieler «Tatort» hineinfühlt.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH