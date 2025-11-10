Nagelsmann: Ter Stegen muss nicht bei «Top-Club» spielen

Veröffentlicht 10.11.2025 - 13:48 Uhr

Julian Nagelsmann hat mit seinem planmäßigen WM-Torwart jüngst länger gesprochen. Die Trainings-Rückkehr von Marc-André ter Stegen weckt Hoffnungen. Es gibt aber auch noch eine Wahrheit.
