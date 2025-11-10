AfD nach Steinmeier-Rede empört

Veröffentlicht 10.11.2025 - 14:06 Uhr

Bundespräsident Steinmeier warnt in seiner Rede zum 9. November vor Demokratiefeinden. Die AfD erwähnt er nicht direkt, sie fühlt sich aber gemeint - und wirft Steinmeier Amtsmissbrauch vor.
