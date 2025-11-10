Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy kommt unter Auflagen frei

Aktualisiert 10.11.2025 - 14:09 Uhr

Als erster ehemaliger Staatschef in der jüngeren französischen Geschichte musste er hinter Gitter. Nun kann Sarkozy aufatmen. Doch ist er damit aus dem Schneider?
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH