Karies beim Kind vorbeugen: Was Eltern wissen müssen

Veröffentlicht 10.11.2025 - 15:18 Uhr

Ein Loch im Zahn, bei dem der berüchtigte Bohrer anrücken muss: Das wollen Eltern ihrem Nachwuchs ersparen. Viele wissen aber nicht, dass Kariesbakterien übertragbar sind. Ein Überblick.
