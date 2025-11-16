Nagelsmann rechnet mit Kimmich und Schlotterbeck

Veröffentlicht 16.11.2025 - 16:39 Uhr

Gegen Luxemburg haben beide verletzt gefehlt. Wenn es nun aufs direkte WM-Ticket ankommt gegen die Slowakei, sind Kapitän Joshua Kimmich und Verteidiger Nico Schlotterbeck wohl wieder dabei.
