Klingbeil: Wettbewerb mit China muss fair sein

Veröffentlicht 16.11.2025 - 17:45 Uhr

Als erster schwarz-roter Minister reist Vizekanzler Klingbeil nach China. Vor dem Abflug findet er auch mahnende Worte.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH