Nagelsmann bangt um Schlotterbeck: «Sieht nicht optimal aus»

Veröffentlicht 10.11.2025 - 12:36 Uhr

Der Bundestrainer gibt ein Verletzungs-Update zum Dortmunder Innenverteidiger. Es klingt nicht gut.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH