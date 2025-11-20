1974er-Weltmeister Dieter Herzog gestorben

20.11.2025

Bei Fortuna Düsseldorf und Bayer Leverkusen hatte Dieter Herzog einen besonderen Status. Nun ist der Fußball-Weltmeister von 1974 gestorben.
