  • Endrunde in Bologna: Zverev gleicht für Davis-Cup-Team gegen Argentinien aus

Zverev gleicht für Davis-Cup-Team gegen Argentinien aus

Aktualisiert 20.11.2025 - 22:04 Uhr

Die Tennisspieler um Alexander Zverev wollen den ersten deutschen Sieg im Mannschafts-Wettbewerb seit 1993 holen. Die Chance dazu besteht weiterhin - dank des Rückkehrers.
