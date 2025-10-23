Unterschrift auf Bierdeckel: Großkreutz kickt in Landesliga

Unterschrift auf Bierdeckel: Großkreutz kickt in Landesliga

Veröffentlicht 23.10.2025 - 23:21 Uhr

Vom WM-Kader zur Landesliga: Kevin Großkreutz will in seiner Heimat zurück auf den Fußballplatz.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH