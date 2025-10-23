DWD: Orkanartige Böen in der Nacht an Nordseeküste möglich

DWD: Orkanartige Böen in der Nacht an Nordseeküste möglich

Aktualisiert 23.10.2025 - 23:36 Uhr

Die Nacht wird vor allem an der Nordseeküste stürmisch. Auch am Freitag bleibt es dem Wetterdienst zufolge ungemütlich.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH