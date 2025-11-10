Trainer weg, Sportchef darf bleiben: Wer folgt in Wolfsburg?

Veröffentlicht 10.11.2025 - 06:24 Uhr

Mit der Wahl des neuen Trainers und zahlreicher Spieler lag Wolfsburgs Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen im Sommer daneben. Jetzt ist er wieder auf der Suche.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH