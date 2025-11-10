Hainer spricht sich für Deckelung von Spieler-Gehältern aus

Veröffentlicht 10.11.2025 - 05:54 Uhr

Spieler-Gehälter und Ablösesummen stellen für Bundesliga-Vereine zum Teil exorbitante Kosten dar. Der Präsident des FC Bayern München findet dazu klare Worte.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH