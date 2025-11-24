Ronaldo kann es noch: Fallrückzieher begeistert Fans

Veröffentlicht 24.11.2025 - 08:30 Uhr

Mit einem spektakulären Tor erinnert Cristiano Ronaldo an frühere Glanzmomente. Ein knapper Kommentar an seine Fans darf nicht fehlen.
FußballPortugalSaudi-ArabienRiyadhRiyadh Province
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH