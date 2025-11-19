  • Home
  • Ratgeber
  • Job & Geld
  • Im Gedränge leichtes Spiel: So schützen Sie sich im Weihnachtstrubel vor Taschendieben

So schützen Sie sich im Weihnachtstrubel vor Taschendieben

Aktualisiert 24.11.2025 - 08:26 Uhr

Im Lichterglanz der Weihnachtsmärkte greifen Kriminelle besonders gern zu. Wer Wertsachen schützt und weiß, was im Ernstfall zu tun ist, kann entspannter bummeln gehen.
GeldRatgeberCJABtmn8100WeihnachtsmarktWinterRechtVerbraucherKriminalitätDeutschland
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH