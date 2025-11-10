Real Madrid torlos: Zweifel an Alonso wachsen nach Remis

Veröffentlicht 10.11.2025 - 09:09 Uhr

Das Starensemble der Königlichen trifft nicht mehr. Zwei Pflichtspiele ohne Torerfolg. Das ruft Zweifel hervor am Real-Team und an Trainer Xabi Alonso, wie spanische Medien schreiben.
© dpa

