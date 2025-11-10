Prozess zu Magdeburger Weihnachtsmarkt-Anschlag beginnt

Aktualisiert 10.11.2025 - 09:49 Uhr

Sechs Tote, mehr als 300 Verletzte: Der Prozess gegen den Todesfahrer von Magdeburg gilt als einer der größten seit 1945. Nun hat er begonnen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH