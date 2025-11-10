Nach Kneipenbesuch plötzlich viel Geld im Hemd

Veröffentlicht 10.11.2025 - 09:45 Uhr

War es ein Wohltäter oder ein Versehen? Ein Mann findet nach einem Kneipenbesuch mehrere Hundert Euro in seinem Hemd, die ihm nicht gehören. Nun darf gerätselt werden.
© dpa

