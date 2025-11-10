Taifun «Fung-Wong» legt Teile der Philippinen lahm

Veröffentlicht 10.11.2025 - 07:09 Uhr

Nach dem verheerenden Taifun «Kalmaegi» trifft ein neuer Sturm die Philippinen. Wieder gibt es Überflutungen und Schäden - aber dank präventiver Evakuierungen bleibt noch Schlimmeres aus.
