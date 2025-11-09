Männerleiche in brennendem Wohnhaus gefunden

Auf ein Explosionsgeräusch folgen Flammen - dann steht eine ganze Doppelhaushälfte in Brand. Bei den Löscharbeiten entdecken die Einsatzkräfte einen Toten.
