Neunter Platzverweis: Kohr stellt unrühmlichen Rekord auf

Veröffentlicht 21.11.2025 - 22:51 Uhr

Der Mainzer Dominik Kohr hat nun Jens Nowotny und Luiz Gustavo überholt. Seine Rote Karte geht in eine besondere Bundesliga-Statistik ein.
