Zwei Tote bei Minenunglück in Spanien

Veröffentlicht 21.11.2025 - 22:27 Uhr

Erneut Tote bei einem Minenunglück in Asturien: Nach dem Einsturz eines Stollens betont die Gewerkschaft, die Sicherheitsvorschriften seien eingehalten worden.
