Nach Bodyshaming: Erneute Sperre für Panamas Verbandschef

Veröffentlicht 21.11.2025 - 20:30 Uhr

Geldstrafe und sechs Monate Sperre: Panamas Fußballboss Arias gerät kurz vor der WM erneut ins Visier der FIFA. Er hatte Starspielerin Marta Cox als «fett» bezeichnet.
