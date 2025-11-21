Trump: Ukraine soll US-Plan bis Donnerstag akzeptieren

Aktualisiert 21.11.2025 - 18:12 Uhr

Im Ukraine-Krieg erhöht US-Präsident Donald Trump den Druck auf die Ukraine: Es steht eine vorläufige Frist bis kommenden Donnerstag im Raum - und anscheinend auch eine Drohung.
