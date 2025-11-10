Mexikos Präsidentin will ihre WM-Eintrittskarte verschenken

Veröffentlicht 10.11.2025 - 17:42 Uhr

Die begehrte Eintrittskarte mit der Nummer 001 bekommt Claudia Sheinbaum, doch sie will sie nicht nutzen. Wer hat die Chance auf das WM-Ticket für das Eröffnungsspiel?
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH