UN-Gipfel startet mit Kampfansage an Klimaleugner

Aktualisiert 10.11.2025 - 17:09 Uhr

Donald Trump nennt die Erderwärmung einen Schwindel. Solchen Klimaleugnern stellt sich Brasiliens Staatsoberhaupt zu Beginn der COP30 am Amazonas entschlossen entgegen.
