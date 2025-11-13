Fans kritisieren Innenminister und fordern mehr Transparenz

Veröffentlicht 13.11.2025 - 11:36 Uhr

Um Sicherheitsmaßnahmen in Fußballstadien wird seit Wochen diskutiert. Nun äußern sich Fanorganisationen - und üben Kritik.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH