EU-Parlamentsmehrheit für schwächeres Lieferkettengesetz

Aktualisiert 13.11.2025 - 12:30 Uhr

Geheime Abstimmung, knappe Mehrheit, hunderte Änderungsanträge: Das EU-Lieferkettengesetz wird zur Zitterpartie – am Ende jubeln nicht alle.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH