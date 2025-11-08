FCK-Heimserie gerissen: Hertha siegt auf dem Betzenberg

Veröffentlicht 08.11.2025 - 22:36 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern muss sich erstmals in dieser Saison zu Hause geschlagen geben. Hertha BSC nutzt einen Abwehrfehler und verteidigt den knappen Vorsprung bis zum Schluss.
