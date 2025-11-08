Tornado trifft Südbrasilien: Stadt fast vollständig zerstört

Veröffentlicht 08.11.2025 - 21:30 Uhr

Ein Tornado hat im Süden Brasiliens schwere Verwüstungen angerichtet. Mehrere Menschen sterben, Hunderte werden verletzt. Eine Stadt wird fast vollständig zerstört.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH