Vertrag bis 2028: Polanski zum Cheftrainer befördert

Veröffentlicht 18.11.2025 - 14:03 Uhr

Borussia Mönchengladbach hat wieder einen Cheftrainer. Der Fußball-Bundesligist stattet Eugen Polanski mit einem langfristigen Vertrag aus.
