«Hat unser Leben verändert»: Hjulmand trifft Eriksen wieder

Veröffentlicht 21.11.2025 - 13:00 Uhr

In Wolfsburg spielt der Trainer Kasper Hjulmand mit Bayer Leverkusen gegen den VfL mit Christian Eriksen. Seit 2021 verbindet die beiden ein schicksalhaftes Ereignis.
BundesligaBayer LeverkusenVfL WolfsburgFußballDeutschlandNordrhein-WestfalenNiedersachsenLeverkusen
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH