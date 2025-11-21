Flugzeug verunglückt bei Dubai Air Show

Aktualisiert 21.11.2025 - 13:33 Uhr

Bei einer Luftfahrtmesse in Dubai verunglückt ein indisches Kampfflugzeug. Der Pilot kommt dabei ums Leben.
UnfälleLuftverkehrVereinigte Arabische EmirateIndien
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH