Erst zweite Wahl, jetzt Erfolgscoach: Werner peppt RB auf

Veröffentlicht 21.11.2025 - 12:24 Uhr

Ole Werner hat Leipzig nach der schwächsten Bundesliga-Saison wieder die RB-DNA verpasst. Dabei war er nicht erste Wahl. Nun trifft er auf seinen Ex-Club Werder Bremen.
