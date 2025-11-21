Dauerhafter Sozialschutz für Paketboten

Veröffentlicht 21.11.2025 - 12:27 Uhr

Die Paketbranche ist in den vergangenen Jahren enorm gewachsen. Doch Kontrolleure schlagen immer wieder wegen Schwarzarbeit Alarm. Nun werden Regeln zum Schutz vor illegaler Beschäftigung verlängert.
LogistikPostdiensteBundesratTransportSozialesHandelDienstleistungDeutschlandBerlin
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH