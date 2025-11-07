  • Home
Fürs Bad: Kleine Hilfsmittel gegen gefährliche Stürze

Veröffentlicht 07.11.2025 - 07:33 Uhr

Klebefolien für die Dusche oder einfach ein stabiler Hocker: es gibt Helferlein, die vor allem ältere Menschen vorm Hinfallen im Bad bewahren können. Darauf sollten Sie achten.
