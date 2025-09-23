Arbeit in der Pflege: Welche Stärken es braucht

Arbeit in der Pflege: Welche Stärken es braucht

Veröffentlicht 23.09.2025 - 00:09 Uhr

Teamgeist, Empathie und ein gutes Gehalt: Was Pflegeberufe heute attraktiv macht – und warum der Einstieg mehr als nur ein Jobwechsel ist.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH